Rissa fuori da un locale alle 4 di mattina fra numerosi giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO Rissa fuori da un locale alle quattro di oggi in pieno centro a San Benedetto. Polizia, carabinieri e operatrori sanitari del 118 sono intervenuto fuori da un locale a causa di una rissa che ha coinvolto diversi giovani alcuni poco lucidi. Durante la colluttazione è stata anche danneggiata un’automobile parcheggiata di proprietà di un addetto alla sicurezza del locale.. Uno dei giovani ha anche accusato un malore dovuto all'abuso di alcolici. I giovani protagonisti in negativo della rissa sono stati identificati dagli agenti delle forze dell'ordine e per loro potrebbe scattare la denuncia.