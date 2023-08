SAN BENEDETTO - Un tuffo nel passato tra musica anni Ottanta e prezzi espressi in lira, quanto accadrà questa sera nel corso della prima edizione de “La Notte della Lira”. Evento che ricalca la Notte bianca e celebra le atmosfere del passato e per il quale la viabilità cittadina subirà delle modifiche per permettere lo svolgimento dei numerosi spettacoli previsti.



Dalle ore 18 di questo pomeriggio e fino alla fine dell’evento sarà infatti in vigore il divieto di sosta in diversi tratti di via Ancona, via Balilla, via Bassi, via Bezzecca, via Calatafimi, via Castelfidardo, via Crispi, via Curzi, via Fratelli Bandiera, via Fratelli Cairoli, via Gramsci, via La Spezia, via Legnago, via Mazzocchi, via Mentana, via Montebello, via San Martino e via Solferino. Nelle stesse vie sarà inoltre vietato il transito di tutti i veicoli dalle 19 fino alla fine dell’evento. Come di consueto la Polizia municipale sottolinea che, a fronte delle modifiche alla viabilità, il transito nell’area interessata dall’evento e la sosta dei veicoli sulle strade saranno limitati. Laddove possibile, si raccomanda quindi di impiegare percorsi alternativi ed evitare il passaggio nelle aree immediatamente adiacenti all’evento.



“La Notte della Lira” sarà un vero salto negli anni Ottanta e vedrà sul palco di piazza Giorgini esibirsi gli artisti più famosi di quel periodo. Organizzato dall’Associazione culturale Apat con la direzione artistica di Claudio Marastoni, il concerto inizierà alle 21.30. Sul palco si esibiranno con i loro pezzi forti: Fiordaliso, Jo Squillo, Viola Valentino, Alan Sorrenti, Marco Ferradini e direttamente da la Isla Blanca, Ibiza, l’attesissimo Sandy Marton. Serena De Bari di “Amici”, farà rivivere il mito di Raffaella Carrà con un medley a lei dedicato, che promette emozioni forti, seguiranno le performance burlesque di Verusca Puff. Il centro sarà animato da alcune cover band e artisti di strada. Radio Azzurra avrà una postazione dedicata, dove gli speakers giocheranno e faranno la miglior musica. Sarà una nottata dove anche i negozi del centro saranno aperti con convenzioni in target con la “Notte della Lira” e dove si potrà fare il paragone tra i prezzi in lire e in euro.



«Lo spirito dell’evento – ha detto l’assessore al commercio Laura Camaioni – è quello di animare il centro ed esaltare tutte le piccole attività commerciali autonome che hanno lì la propria sede. Dopo il lungo periodo di difficoltà dovute alla pandemia e alla crisi dei mercati, vogliamo che le persone ritornino a rapportarsi con gli esercizi di vicinato e incentivare il ritorno a quella fiducia caratteristica del rapporto tra il cliente e il piccolo negoziante. Per questo l’amministrazione invita tutti i gestori delle attività dell’area a partecipare a questa iniziativa e riportare vitalità nel centro commerciale naturale che l’area dell’isola pedonale».