SAN BENEDETTO - Un cartellone da 400mila euro tra eventi culinari, musica, sport e letteratura. Un appuntamento su tutti quello del 9 agosto con la Notte della Lira, una sorta di Notte bianca rivisitata tra shopping e intrattenimento. Così si presenta il cartellone dell’estate 2023, con oltre 200 gli appuntamenti che comprendono eventi ricorrenti di settimana in settimana, grandi ritorni e nuove iniziative che debutteranno per la prima volta quest’anno.

APPROFONDIMENTI L'ORDINANZA San Benedetto, fissata alle 3 la chiusura per i bar. Movida, chalet e locali potranno fare musica fino alle 5 del mattino





Si intitola “Un mare da vivere” il calendario degli eventi che accompagnerà i sambenedettesi e i turisti in questa estate in Riviera. «Abbiamo puntato sulla qualità – ha affermato il sindaco Spazzafumo presentando il cartellone – cercando di soddisfare tutti i gusti e le varie fasce di età».

La cultura

Sul fronte culturale ritroviamo le presentazioni dei libri proposti sia da Incontri con l’autore che dalla Nave Cervo, proseguendo con le mostre in Palazzina e le installazioni che saranno apposte in piazza Piacentini e al Torrione firmate da Lodola, continuando con il cinema all’aperto assieme ai concerti della rassegna “Nel cuore e nell’anima” che vedrà esibirsi sul palco di Bice Picentini: Niccolò Fabi, la Bandabardò e il premio Oscar Nicola Piovani. Sempre sul fronte della musica non mancherà un momento revival con l’Equipe 84 che si esibirà al Paese alto, mentre per un pubblico più giovane, l’appuntamento è dal 25 al 27 agosto presso il parco Mandela con i concerti di Salmo, Geolier e Lazza.

Il fronte commerciale





Sul fronte commerciale il ritorno di un appuntamento come quello de la Notte Bianca, rivisitato e corretto con La Notte della lira che vedrà il 9 agosto sconti fino all’alba e musica in ogni angolo della città. «L’obiettivo – ha detto l’assessore Laura Camaioni – riportare i prezzi che c’erano quando era in vigore la lira. Quindi sconti e tanto divertimento». Sul fronte culinario sta per concludersi Anghiò, mentre a luglio ci sarà l’appuntamento con la cena stellata al Molo sud “Tra il mare e le stelle”, per poi proseguire con Benedetto Brodetto ad agosto quando la zuppa di pesce più famosa sarà proposta in piazza Giorgini, sempre in agosto Fritto e Bolle con golosità alla Rotonda, non mancherà l’aperistreet. Tra i grandi appuntamenti per quest’anno, è previsto anche il “Villaggio Coldiretti”, un’esposizione fieristica di prodotti provenienti da tutta Italia.



Sul fronte dello sport torna il torneo di Challenger al Maggioni dove il montepremi quest’anno sarà di 120mila euro, così l’incontro con la palla ovale che vedrà confrontarsi Italia e Romania presso il Riviera delle Palme, senza dimenticare gli incontri presso la nuova Beach Arena.

Torna anche quest’anno Sport al parco che proporrà ogni giorno, in varie aree verdi della città, discipline quali la ginnastica dolce, yoga, zumba, fitness funzionale, pilates. I parchi coinvolti sono quelli: Wojtyla, Fiore, la Giara, Allegri, Annunziata, Ristori, Monteconero, Saffi, Albula in collaborazione con le associazioni Monteconero, Truentum, Torre Guelfa, Parco Allegri, Antoniana eventi, la Giara, parco Annunziata, Cittadini insieme, zona Indaco, Arena fitness, associazioni App e Gma, Punto fitness, assoiazione Yoga Marga, Danzasia e Acli Marche.