Lettini e ombrelloni nel mirino dei vandali: spiaggia devastata

SAN BENEDETTO - Non si fermano gli atti vandalici sulla spiaggia di San Benedetto. Sabato notte teppisti nuovamente in azione sul litorale del lungomare Nord di San Benedetto Ancora una volta se la sono presa con sdraio e ombrelloni devastando gli arredi dei primi chalet oltre la foce del torrente Albula.A tuonare ancora una volta contro questa situazione è il presidente degli Imprenditori Balneari dell’Itb Giuseppe Ricci che torna a chiedere la chiusura notturna delle spiagge: «Lo facevamo tanti anni fa e poi abbiamo tolto quella regola che invece viene ora utilizzate nelle spiagge più importanti del mondo - afferma Ricci - Se qualche teppista prova ad andare a Miami a fare danni sulla spiaggia di notte, rischia l’arresto e di certo si ritroverebbe in un mare di guai. Secondo il mio punto di vista basterebbe un’ordinanza per questioni di ordine pubblico per evitare altri casi».