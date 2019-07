Ragazze che si picchiano una fugge nuda, vandali: far west a Palombrina

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Due ragazze ubriache si prendono a cazzotti a pochi passi da uno chalet, mentre la musica impazza. Una donna che, per sfuggire al fidanzato, corre tutta nuda sulla battigia. Gruppi di giovanissimi che, in barba alle regole anti-vetro, portano sul litorale decine di bottiglie di birra da frantumare una volta scolate.Sono le scene da Far west che ha vissuto venerdì notte la spiaggia di Palombina Nuova. Per la terza volta in una settimana, il litorale ha visto arrivare in piena notte le forze dell’ordine e le ambulanze inviate dal 118 per medicare e soccorrere chi troppo ha alzato il gomito, finendo anche per innescare delle zuffe che non sono sfuggite agli operatori di Palombina.