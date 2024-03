SAN BENEDETTO Prosegue la fuga dei medici dal Pronto soccorso, mentre è in fase di riorganizzazione il reparto di Allergologia che sarà allestito presso il poliambulatorio di via Romagna. Prosegue la fuga dall’emergenza del Madonna del Soccorso, dopo l’addio del medico Roberto Pilotti approdato in una struttura privata, assieme a quello della dottoressa Federica Caradio, seguita dalla dottoressa Marida Cappelli che al camice verde dei medici in prima linea aveva preferito quello bianco del medico di base aprendo un suo ambulatorio a Centobuchi, ora è la volta della dottoressa Mariangela Zotti.

Le dimissioni

Le dimissioni di quest’ultima, annunciate già da mesi, sono diventate effettive da sabato scorso. Un altro tassello importante che se ne va dal Pronto soccorso già minato dalla carenza di personale medico. Non a caso si continua ad attingere dalle cooperative e a questo punto dovranno essere rimodulati i turni. Situazione che preoccupa non poco l’intero reparto, soprattutto alla viglia della stagione estiva che vedrà duplicata l’utenza giornaliera. Il clima all’interno del reparto è molto teso e l’affluenza giornaliera è sempre alta con barelle e carrozzine spesso sistemate lungo i corridoi. Le stesse festività pasquali rappresenteranno una sorta di banco di prova per la prossima stagione estiva, visto che solitamente si registrano diversi accessi sia per gli incidenti che per malori dovuti agli sgarri alimentari.

Il concorso

Intanto si attende con ansia l’espletamento del concorso, indetto a novembre, che vede in ballo l’assunzione di dieci medici per la Medicina d’urgenza. Ad essere ammessi alla selezione pubblica sono: Roberto Alessandroni, Alessia Alfonsi, Cristina Antonini, Giovanni Brienza, Osvaldo Fratini e Matteo Pepa. La commissione giudicatrice è composta dai primari Tiziana Principi in veste di presidente, mentre Giuseppina Petrelli e Gianfilippo Renzi come componenti.

L’allergologia

Intanto sul fronte del reparto Allergologia, dopo il pensionamento del dottor Enrico Piunti, starebbe arrivando una nuova professionista il cui ambulatorio verrebbe allestito in via Romagna: sia perché è un servizio territoriale, sia perché l’ambulatorio, che veniva occupato dall’Allergologia al Madonna del Soccorso, è stato occupato dal reparto di Otorinolaringoiatria dove sono stati assunti due nuovi professionisti. Un trasferimento che andrà a sollevare il Madonna del Soccorso destinando maggiori spazi a Otorino.