I ladri con il piccone banchettano dentro il bar e rubano l'incasso

SAN BENEDETTO - Nuovo blitz dei ladri. Ancora una volta a Porto d’Ascoli, e ancora una volta si potrebbe essere trattato delle stesse persone che all’inizio di marzo avevano colpito nel quartiere. Il colpo è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. I malviventi, che questa volta hanno creato prevalentemente danni, hanno agito nella zona di via Esino. Sono Infatti prima penetrati all’interno del parco Eleonora sradicando una inferriata protettiva e raggiungendo la porta del chiosco bar che si trova all’interno dell’area verde.Si sono fatti largo distruggendo a picconate l’ingresso del bar poi, una volta dentro, se la sono presa comoda. «Hanno bevuto e mangiato – spiega la donna che gestisce il locale - prima di prendere il registratore di cassa e portarselo via insieme ad alcune bottiglie che si trovavano sugli scaffali dietro il bancone. Noi abbiamo ricevuto l’allarme nel momento in cui loro sono usciti e ci siamo precipitati qui, ma non abbiamo trovato nessuno». Una volta usciti dal parco Eleonora hanno raggiunto l’attiguo centro sportivo che porta lo stesso nomeNon hanno cercato neppure cose da rubare ma si sono limitati a scassinare il distributore automatico delle bevande e degli snack per poi prendersela col piccone con gli arredi degli uffici, le porte e le telecamere di videosorveglianza.