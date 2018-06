Invasione di venditori abusivi e ritornano i "vù cumprà" del pesce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO -C’è chi vende pesce e c’è chi vende scope. Ma anche borse, giubbini e quella speciali racchette elettriche ammazza zanzare. Al mercato sambenedettese si vede davvero di tutto. Tra gli stand degli ambulanti che pagano tasse e al Comune per vendere la propria merce al mercato del martedì e del giovedì, c’è anche un piccolo esercito di abusivi itineranti che si muove a seconda della posizione di vigili urbani e della clientela.IZone assegnate in base ad un codice non scritto basato sul tipo di merce e, soprattutto, sull’anzianità del venditore. Così c’è l’area del pesce (il tratto di via Calatafimi che corre parallelamente a piazza San Giovanni Battista). Ieri ai vigili sono arrivate diverse segnalazioni sulla presenza di due venditori che smerciavano prodotti ittici a tutto andare. Ma all’arrivo degli agenti i due venditori erano spariti per poi tornare dopo una mezz’ora quando le divise si erano allontanate.