San Benedetto, bambino di 5 anni travolto da un'auto: portato d'urgenza all'ospedale Salesi dall'eliambulanza

SAN BENEDETTO - Un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto in via Mare a Porto d'Ascoli a San Benedetto del Tronto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 inviata dalla centrale operativa. Il bambino era lucido ma constatati i traumi riportati nell'incidente è stato deciso il trasferimento in eliambulanza ad Ancona.

Si tratta di un bimbo di cinque anni investuito da una macchina, fortunatamente di striscio all'altezza. Toccato con lo specchietto è intervenuta la medicalizzata di Ascoli e una ambulanza della croce verde di San Benedetto. Trasferito in eliambulanza al Torrette in codice rosso dinamico