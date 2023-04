​Jesi, impazzisce e ferma l'autobus con il freno di emergenza. Poi minaccia l'autista: denunciato un giovane

JESI- E' stato bloccato, identificato e denunciato dai carabinieri un giovane 22enne residente a Jesi che dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio e minacce (è stato anche proposto un foglio di via obbligatorio).

La follia

Preso da uno scatto d'ira, il ragazzo ha fermato un autobus in transito azionando la maniglia esterna d'emergenza. E' salito a bordo minacciando ripetutamente l'autista. Quest'ultimo, in prossimità di Viale XXIV maggio, ha allertato i carabinieri che insieme alla Polizia Locale hanno ripristinato la calma. Contestualmente (nello stesso orario), per una situazione completamente diversa, è stato anche denunciato un cittadino nigeriano per appropriazione indebita di un'automobile che gli era stata prestata - e non restituita - da un familiare.