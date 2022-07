San Benedetto, auto travolge la bici elettrica nella rotatoria: uomo di 32 anni all'ospedale

SAN BENEDETTO - Grave incidente poco dopo le 13, in via Lombroso, all'altezza dell'intersezione con via Voltattorni a San Benedetto. Un uomo era in sella ad una bici elettrica quando, per motivi al vaglio della polizia locale, è stato urtato dalla Panda condotta da una donna di 49 anni di origini romene e residente ad Acquasanta Terme. L'impatto tra auto e bici è avvenuto proprio al centro dell'incrocio, nella rotatoria. La vittima, un uomo di 32 anni N.D.P, è stata soccorsa dall'ambulanza e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di pattuglia e i sanitari del 118 partiti dalla postazione Potes dell'ospedale Madonna del Soccorso.