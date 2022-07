Incidente a Fabriano, inferno in via Dante: frontale tra auto, due feriti di cui un gravissimo

FABRIANO - Uno spaventoso incidente è avvenuto poco prima delle 15 a Fabriano, in via Dante. Per cause in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente e sono andate completamente distrutte nel violento impatto (visibile nella foto gentilmente concessa da Alessio Rocchi). Subito sono stati attivati i soccorsi.

Due feriti, uno molto grave

Sul posto è intervenuto il 118 con due elicotteri, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto due feriti rimasti incastrati tra le lamiere. I due automobilisti sono stati portati in volo all’ospedale di Torrette in codice rosso: uno dei due pazienti è particolarmente grave ed è stato intubato. La strada è chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dell’incidente.