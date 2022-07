Bicicletta elettrica (parcheggiata dentro casa) a fuoco, incendio sulla Statale Adriatica a Pesaro

PESARO La bicicletta elettrica, parcheggiata dentro casa, si è trasformata in un pericoloso incendio. Così, per evitare probabilmente un furto del mezzo elettrico o per ricaricarla, si è corso il rischio di mandare un'abitazione a fuoco. I Vigili del fuoco sono intervenuti a Pesaro per l’incendio di una bicicletta elettrica all’interno di un appartamento situato lungo la Strada Statale 16 adriatica.

La bonifica dei vigili del fuoco

La squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro arrivata sul posto ha spento le fiamme: ora sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dello stabile. L’appartamento ha subito danni provocati dal fumo causato dall’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili Urbani.