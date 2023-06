SAN BENEDETTO - Una rassegna fantastica, con benefici reali sull’economia cittadina. «Ci sono alcuni hotel interamente occupati da espositori, ospiti e da altre persone che girano intorno alla nostra iniziativa». Lo ha detto Valentino Coratella: presidente dell’associazione culturale “Fumetti Indelebili”. Questo gruppo, col supporto dell’amministrazione comunale, organizza la settima stagione del “San Beach Comix”. Sabato e domenica, la rotonda Giorgini e viale Moretti verranno allegramente conquistati da personaggi dei fumetti e dell’animazione. Ieri mattina, in Municipio, c’è stata la presentazione ufficiale del programma, alla presenza dell’assessore alla cultura Lina Lazzari.

Un programma che inizia alle ore 17 e si proietta fino all’una di notte. Vediamo alcuni appuntamenti. Sabato (dalle ore 19 alle 19.45) c’è “Il Divano di Sheldon”, chiacchierata con il doppiatore Leonardo Graziano: celebre voce di Sheldon Cooper (serie tv The Big Bang Theory) e di Naruto. Sempre sabato, dalle ore 21 alle 22.45, concerto dalle sonorità cartoon con Stefano Bersola.



Poi, si prevede di grande impatto visivo la gara di Cosplay: tra le ore 17.30 e le 18.45 di domenica. Cosplay: concetto da anni in voga nel mondo anglosassone o in Giappone, che sta sempre più entrando anche il nostro Paese. Nasce dalla fusione dei termini “costume” e “play” (gioco o interpretazione) ed indica la pratica di indossare costumi che rappresentino personaggi fantastici. Tra i giurati, spicca la russa “Jannetincosplay” : talento internazionale di questa particolare disciplina.



La rassegna “San Beach Comix” coinvolge anche la libreria Mondadori Store (affacciata lungo viale Moretti) dove, sia sabato che domenica, si susseguono presentazioni di volumi illustrati e conferenze ad hoc. Molto interessante quella di sabato (dalle 19 alle 19.45) sulle prospettive del mercato editoriale francese dei fumetti (attualmente trainante per il settore) e su come un fumettista può proporsi all’estero. A tal proposito: l’organizzazione “San Beach Comix” offre ai fumettisti in erba degli spazi gratuiti dove mettere in mostra i propri lavori. Durante tutta la manifestazione, ci saranno anche degli ambienti dedicati al Lasertag (gioco di squadra basato sulla simulazione militare) e angoli con visori per la realtà aumentata.



Continuando a scorrere il programma: davvero particolare sarà lo show canoro di Oto Mayumi (artista italo-giapponese) che - domenica, dalle ore 22 alle 23 - presenterà alcune canzoni in lingua nippon. Sia sabato che domenica, non mancheranno angoli gastronomici, con specialità asiatiche, e non solo. Visto che giugno è il mese del pride, di particolare attualità risulta il seminario previsto dalle 20.30 di domenica, sul tema “La Lgbtqi+ all’interno della cosplay community”. Mentre, mezz’ora prima è in agenda un incontro con Gianluca Falletta, conosciuto dagli appassionati di settore come il “papà del cosplay in Italia”. Per approfondimenti e per il programma completo c’è il sito web ufficiale dell’evento: www.sanbeachcomix.com.