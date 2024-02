È morto il dottor Persiani ex direttore sanitario dell’Asur 12: il medico aveva 70 anni e lavorava da privato

SAN BENEDETTO Lutto nel mondo della sanità. E’ venuto a mancare all’età di 70 anni l’ex dirigente del settore Igiene e Prevenzione dell’ex Asur 12 Luigi Persiani. Il professionista è morto presso l’ospedale civile di Perugia dove era ricoverato per una malattia che in poche settimane non gli ha lasciato scampo.

La vita

Persiani si era laureato in Medicina presso l’Università di Bologna per poi prestare servizio come medico di famiglia a Porto d’Ascoli dove risiedeva, la sua famiglia era imparentata anche con Orlando Marconi il “re del freddo” grande imprenditore della Central Frigo.

La storia di Persiani è quella di un bravo ragazzo, figlio di un barbiere e di una parrucchiera, che attraverso l’impegno e lo studio era riuscito a realizzare il sogno di diventare medico. Fino a essere nominato direttore sanitario e ancor prima al vertice del reparto di Igiene e Prevenzione tanto che la sua sede per anni è stata in piazza Nardone dove si eseguivano i vaccini. Da tempo si trovava in pensione ma esercitava la professione privatamente presso il Centro medico Radio Salus. Tanti gli attestati di stima che colleghi e pazienti hanno affidato ai social di fronte alla notizia della scomparsa del professionista, un dottore che viene ricordato da tutti come affabile e gentile, oltre che un grande professionista. Una conoscente afferma: « In cielo correranno ad abbracciarti coloro che hanno fatto grande l’ospedale prima di te. Ti immagino con loro che per loro eri un figlio. Ti hanno accolto ed amato fino a quando non hai raggiunto vette altissime». Lascia la moglie Daniela e la figlia Eleonora. La salma giungerà oggi alle 16 proveniente dall’ospedale civile di Perugia presso il Madonna del Soccorso dove verrà allestita la camera ardente. I funerali si svolgeranno lunedì alle 10.15 presso la chiesa di Cristo Re a Porto d’Ascoli, la tumulazione avverrà presso il cimitero di Monteprandone.