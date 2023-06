San Benedetto, l'ultimo gesto d'amore di un malato iscritto all'Aido: muore e dona gli organi

SAN BENEDETTO - Ancora una storia di chi, nel momento più cupo, regala speranza ad altri malati. Questa volta è andata in scena al blocco operatorio dell'ospedale di San Benedetto del Tronto, dove è stato portato a termine un prelievo multi organo da un donatore di 78 anni deceduto in Rianimazione per emorragia cerebrale.

Sono stati prelevati il fegato, i reni e le cornee. Il prelievo è stato possibile innanzitutto grazie alla decisione, presa in vita, del paziente che era iscritto all’Aido. Un enorme gesto di altruismo e generosità scelto consapevolmente ed appoggiato da tutti i familiari, concordi e favorevoli alla donazione.

L'attività clinica e organizzativa della donazione ha impegnato l’equipe chirurgica del Centro Trapianti di Ancona, il personale del Crt Marche di Ancona, del NITp di Milano, dell’Anatomia Patologica del Mazzoni di Ascoli Piceno, e tutto il personale sanitario dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto (Rianimazione, Blocco Operatorio, Consulenti specialisti, Laboratorio analisi, Radiologia) che ha efficacemente gestito una procedura lunga e complessa quale un prelievo "multi organo da cadavere a cuore battente".