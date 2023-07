SAN BENEDETTO - Per il Dipartimento di prevenzione torna in ballo la sede di piazza Nardone. Ad annunciarlo il sindaco Spazzafumo nel corso dell’ultima assise dove ha spiegato la battaglia che sta portando avanti affinché tale servizio non approdi a Grottammare, anche se l’Ast di Ascoli preferirebbe acquistare un edificio destinato a tale servizio.

Il presidio

«Mi sto battendo affinché San Benedetto non perda questo presidio così importante per il territorio, che stava per migrare verso Grottammare», parole del primo cittadino Spazzafumo di fronte alla ricerca di un sito per il Dipartimento di Prevenzione. Sono mesi, infatti, che l’Area vasta prima e ora l’Ast emette avvisi per reperire aree o edifici nel territorio dell’Ambito 21. In un primo momento si era fatto avanti il Comune di Monteprandone e successivamente quello di Grottammare per accaparrarsi il presidio. Tutto nasceva dalla scadenza del contratto di locazione di palazzo Saladini, plesso di piazza Nardone. Era fine febbraio, quando l’Asur avviava l’indagine di mercato per la nuova locazione del Dipartimento, valida per 6 anni, in uno dei Comuni della Riviera e distante non oltre 15 chilometri dall’attuale sede di piazza Nardone. Fino a qualche settimana fa quando il titolare dello storico edificio ha comunicato a Spazzafumo che non intende più vendere ma sarebbe pronto a ridare in affitto i locali all’Ast rivedendo i costi di locazione e apportando delle migliorie. Altra soluzione trovata dal Comune era quella del Corpo F dell’ospedale Madonna del Soccorso, ma in questo caso sarebbero stati necessari dei lavori strutturali che avrebbero richiesto tempo. Da parte sua l’Ast, attraverso il direttore del Dipartimento di Prevenzione Claudio Angelini, ha sempre rimarcato la volontà di acquisire un immobile e non essere più in locazione. Il Dipartimento di piazza Nardone ospita, al proprio interno: il coordinamento screening, il centro epidemiologico, il servizio di igiene e sanità pubblica (vaccinazioni), di igiene degli alimenti e della nutrizione, di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché i servizi veterinari e annessi uffici amministrativi.

Le location

Tante le location proposte in questi mesi tra cui il Palariviera e il Centro Agroalimentare Piceno che avevano ospitato anche la campagna di vaccinazione durante la pandemia, senza trovare però un accordo. Nei bandi, andati deserti, si chiedeva: una superficie utile lorda compresa fra 1.500 e 2mila metri quadri, e comunque non oltre i 3.500 metri quadri. In aggiunta, l’edificio dovrà presentare un’area pertinenziale da destinare a parcheggio, di consistenza compresa fra 750 e 1.000 metri quadri, e comunque non oltre i 2mila. A oggi è ancora in atto una battaglia affinché tale servizio non abbandoni la città di San Benedetto in quanto sarebbe una sconfitta.