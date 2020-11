Ferito al volto in centro da un potente pugno, l'aggressore si dilegua

SAN BENEDETTO Colpito al volto da un pugno poi l'uomo che l'ha sferrato si è dileguato. Sono intervenuti i carabinieri nel pomeriggio in piazza Garibaldi nel cuore del centro sambenedettese, in seguito ad un episodio che sembra avere tutti i connotati di una aggressione. Un uomo di cinquant'anni è infatti andato al Pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto dopo essere stato colpito da un pungo al volto da parte di una persona che l'uomo conosceva e che, all'arrivo dei carabinieri, non era più sul posto. Tutto è accaduto in strada intorno alle 17. Alla base dell'accaduto sembrerebbero esserci vicende legate ad un debito non pagato, soldi che il presunto aggressore dovrebbe restituire all'aggredito e che a questo punto le ha pure buscate. Ora indagano i carabinieri.

