ANCONA La discussione, la rabbia che sale, e poi la violenta aggressione impartita alla povere commessa del negozio, finita al pronto soccorso di Torrette. Il terrore si è palesato nella tarda mattinata di ieri lungo corso Garibaldi, dove la commessa di un negozio di abbigliamento è stata aggredita a suon pugni da un cliente. Il fatto è avvenuto attorno alle 11.45 all’interno del punto vendita Special, a due passi da piazza Cavour e punto di riferimento per l’urban moda. Ad essere aggredita è stata una donna di 45 anni.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Ancona, nuova rissa tra ubriachi nei pressi della stazione: il questore chiude il bar (che ora rischia le serrande abbassate definitivamente)



La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione ad aggredire la commessa sarebbe stato un uomo, si tratta di un 45enne falconarese, che già in passato era stato visto all’interno del negozio. Ma ieri mattina, per cause ancora non meglio precisate, l’acquirente deve aver perso la testa. Forse al culmine di una discussione ha colpito la donna alle spalle con un paio di pugni. Un gesto violento, quanto sconsiderato e immotivato. Le urla della commessa, quanto mai provata per l’episodio di violenza subito ma anche per il dolore dei colpi ricevuti, sono state udite dai colleghi di lavoro che hanno prestato i primi soccorsi. Nel frattempo qualcuno aveva provveduto ad allertare il 112, numero unico dell’emergenza territoriale. In poco tempo lungo corso Garibaldi sono arrivate due Volanti della questura di Ancona, che peraltro si trovavano in zona impegnate nel controllo del territorio. L’arrivo delle forze dell’ordine ha riportato la calma sia nel negozio che nel tratto di corso Garibaldi antistante il punto vendita. Un intervento lampo quello della questura che ha permesso di bloccare il 45enne falconarese, portato negli uffici di via Gervasoni per tutti gli accertamenti del caso. Vista la situazione che si era venuta a creare sul posto è stato necessario anche l’intervento di un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta tranquillizzata la 45enne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

Gli accertamenti

Sottoposta ad ulteriori accertamenti clinici le condizioni di salute della donna non sono state giudicate gravi. Quello che resta è la paura per quanto accaduto. L’unica cosa certa è che lungo corso Garibaldi ieri mattina si sono vissuti attimi di paura. Il 45enne falconarese, che ha anche un amministratore di sostegno avendo dato segnali di deficit comportamentali, non è stato arrestato. E per il momento neanche denunciato. Serverà la querela della persona offesa.