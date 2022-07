Allarme cinghiali: «Il mio terreno invaso dagli ungulati, non posso entrare in casa»

SAN BENEDETTO - Ha casa e terreno agricolo a due passi dalla statale Adriatica ma non può entrare nel suo campo né trascorrere il fine settimana al fresco sotto le proprie piante. Tutta colpa di una famiglia di cinghiali che ha preso stabilmente dimora dei suoi possedimenti e che impedisce alla proprietaria di avvicinarsi. Accade a San Benedetto, a due passi dalla statale Adriatica, meno di un chilometro in linea d'aria dal mare.

«I cinghiali non mi fannno entrare in casa»

In zona Ragnola, dove, per intendersi, c'è la sede della Picenambiente. La proprietaria non ce la fa piùe per dimostrare cosa sta accadendo ha registrato anche un video. «Non so come entrare, ho paura che questi animali scatenati possano farmi del male». E c'è da capirla. Per testimoniare e denunciare quanto sta accadendo ha realizzato un video di una delle scorribande del gruppo di ungulati. «Si affacciano sulla strada - continua la proprietaria - si mettono a mangiare i rifiuti della Picenamiente si rinfrescano all'ombra delle mie piante di fichi: fanno quello che vogliono».