In chiesa alle 5,30 per il rosario della Novena ma all'uscita c'è l'amara sorpresa della multa: la Ztl non perdona

SAN BENEDETTO - La Ztl del Paese alto miete le prime vittime e accade tutto a causa di una novena. Quanto accaduto, nei giorni scorsi, nel vecchio incasato dove presso la chiesa di San Benedetto Martire si celebrava la novena di preparazione alla festa dell’Immacolata svoltasi ieri.

Tanti parrocchiani e tanti fedeli, per lo più donne, alcune anche anziane, hanno frequentato le messe di prima mattina rientranti nella novena di preparazione all’Immacolata, ignare che ci fosse una Zona a traffico limitato nel vecchio incasato. Così che queste signore si sono viste elevare multe per circa 80 euro senza nemmeno sapere quale infrazione avessero commesso. Da ricordare che la Ztl dopo varie peripezie è entrata in funzione lo scorso 20 settembre e dal 20 ottobre gli agenti della Polizia municipale hanno iniziato a elevare verbali e quindi multe. Zona a traffico limitato che impedisce il transito e i parcheggi dalle 19 alle 7. Molte di queste persone multate proverrebbero dalla zona di San Filippo Neri e quindi avrebbero raggiunto l’abbazia in auto nelle prime ore del mattino, viste anche le temperature rigide di questi tempi. La novena prevedeva la messa del rosario alle 5.30 del mattino seguita alle 6 dalla santa messa, mentre la sera gli orari erano quelli delle 20 e 20.30 quindi andavano a coincidere proprio con il periodo di attivazione, al Paese alto, della Ztl.



Il parroco don Guido Coccia aveva fatto richieste all’amministrazione comunale di un nullaosta proprio per i 9 giorni di durata della novena, per consentire il parcheggio nei pressi della chiesa dalle 5 alle 7. «Avevo domandato al comandante della polizia municipale – spiega don Coccia – se era possibile poter disporre di un permesso per far parcheggiare questi fedeli nei giorni che precedono l’Immacolata. I vigili mi hanno detto che un nullaosta non era possibile, ma ci aveva messo a disposizione degli stalli di sosta nel parcheggio interrato della scuola Marchegiani. Purtroppo queste persone sono entrate comunque nel centro storico, forse ignorando la Ztl, e sono incappate nelle multe. Anzi visto il periodo avevo invitato a non venire alla messa e di seguirla da casa in televisione, ma la fede è stata più forte di tutto».



La Ztl permette solo ai residenti di transitare con le auto e quindi di parcheggiare nel centro storico dalle 19 alle 7 con tanto di autorizzazione. A essere interessate alla Ztl sono: via Voltattorni, via del Tesoro, via Tasso, via Ariosto, via Porta Antica, piazza Dante, via Cavalcanti, via Anelli, piazza Sacconi, via Forte, via dei Bastioni, via dei Neroni, via Rossini, via Muto, piazza Piacentini, via e vicolo Firenze, via Orefici e via del Consolato. Sono quasi due mesi che la Ztl è operativa con tanto di multe e nei prossimi giorni l’assessore Pierfrancesco Troli incontrerà il comitato di quartiere del Paese alto per fare un primo bilancio della sperimentazione.

