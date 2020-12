CIVITANOVA - Tragedia questa mattina intorno alle 10.45 a Civitanova Alta. Un ciclista di circa 50 anni, che si trovava insieme ad alcuni amici, è finito in una scarpata ed è morto. Sul posto il 118 e gli agenti della polizia stradale. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del fatale incidente.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Coronavirus, sono 293 i nuovi contagiati oggi nelle Marche (+ 28 dei... LA TRAGEDIA Drammatico volo dal terrazzo al quarto piano: muore un uomo di 77 anni

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA