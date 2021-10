Travolge due vetture e fa perdere le proprie tracce: la polizia municipale trova il modello dell'auto ma chiede aiuto ai cittadini, ecco come rispondere

SAN BENEDETTO - Nella notte scorsa, nei pressi del numero civico 97 di via Marsala, due veicoli in sosta sono stati danneggiati da un altro veicolo che secondo le testimonianze raccolte era diretto verso nord e che, dopo l’urto, si è allontanato. La polizia municipale di San Benedetto è dunque intervenuta sul posto per cercare di trovare elementi utili a rintracciare chi sia stato il responsabile e in effetti, dal comando fanno sapere che, in effetti, gli agenti intervenuti sul posto sono stati in grado di rilevare alcune tracce che possono ricondurre al modello del veicolo responsabile del sinistro. Sempre la polizia municipale sta raccogliendo ulteriori informazioni che possono portare a identificare il conducente. Tramite l’ufficio stampa del Comune quindi viene lanciato l’appello a tutti i cittadini di san benedetto affinché chiunque possa fornire importanti informazioni capaci di ricostruire la dinamica ma soprattutto individuare il responsabile si rivolga al più presto alla centrale operativa dei vigili urbani telefonando al numero 0735594443.

