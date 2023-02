SAN BENEDETTO - Un addio annunciato in un’arringa. Così la consigliera Luciana Barlocci ha affrontato l’ultimo consiglio comunale tra i banchi della maggioranza. L’occasione è stata quella dell’approvazione del bilancio di previsione con 14 voti a favore e 11 contrari.



Il metodo



E’ una questione di giorni poi la consigliera Barlocci ufficializzerà il suo passaggio all’opposizione. Intanto ieri in assise l’esponente di Rivoluzione civica ha espresso tutta la sua contrarietà verso l’attuale amministrazione votando contro il bilancio e aprendo con la notizia, già anticipata su queste pagine, per cui il Comune avrebbe perso il finanziamento per la vasca esterna della piscina. «Quando ci siamo insediati per la piscina c’era un progetto e un finanziamento, dovevamo occuparci della vasca esterna ma abbiamo perso il bando. Da 13 giorni attendo l’accesso agli atti per conoscere l’esito del bando così mi sono rivolta al prefetto. Ma ho saputo per certo che il bando è perso. È grave se si pensa che c’è stato un incarico a un’impresa da 75mila euro per occuparsi dei bandi Pnrr. Voi dovevate vigilare e non lo avete fatto. Quando Piunti perse il bando voi diceste che al suo posto sareste stati anche alla notte a presidiare, ma secondo me nemmeno di giorno voi state in municipio. Villa Rambelli lo stesso destino visto che ci siamo classificati al posto: 571. Abbiamo perso 6milioni di euro di bandi Pnrr. Solo in teoria appartengo alla maggioranza. Questo bilancio non mi rappresenta o eravate così già due anni fa ma ho valutato male visto che ho sostenuto fortemente questo sindaco».

APPROFONDIMENTI IL CASO Suore troppo social, una badessa marchigiana (ex guardia Forestale) guida la rivolta contro la diocesi

Un bilancio criticato fortemente per gli aumenti sulle tariffe e sulla Tari, così come ai 70mila euro destinati alle Frecce tricolori inserito come evento culturale. «Un bilancio caratterizzato dagli aumenti – ha attaccato l’ex assessore Traini – con tariffe e Tari inasprite, le agevolazioni non sono perequative prescindendo dai redditi».

E sui 70mila euro destinati allo spettacolo delle Frecce tricolore e sul fatto che siano inseriti nel capitolo della cultura si è soffermata la consigliera Aurora Bottiglieri. Riferendosi all’intervento a gamba tesa di Barlocci si è intervenuto il Verde Paolo Canducci: «Oggi abbiamo saputo cosa succede sotto le lenzuola dell’amministrazione Spazzafumo grazie agli ex consiglieri di maggioranza. Voi vi interessate solo del doposcuola e centro estivi bisogna capire il motivo che c’è sotto». Dai banchi di FI Pasqualino Piunti ha detto: «Voi puntate tutto sul recupero crediti, forse pensate che sia una città di evasori». A tuonare l’esponente del Gruppo misto Giorgio De vecchis: «Nel triennale c’è una mancanza di visione. Siete qui per mantenere la poltroncina, nel frattempo questa città muore».



La replica



Dai banchi della maggioranza Stefano Gaetani di Libera ha risposto: «Le Frecce tricolore sono un’opportunità destinate a far introitare denaro, ci verranno incontro degli sponsor». A chiusura l’intervento del sindaco Spazzafumo: «E’ Barlocci che ha scelto di essere un’ex consigliera di maggioranza, non sono cambiato io. Quanto al Ballarin il progetto di Canali prosegue, si è presentata una criticità sulla curva sud e la affronteremo».