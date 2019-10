Auto distrutta dal fuoco: sull'incendio l'ombra del piromane

di Emidio Lattanzi

SAN BENEDETTO - Potrebbe essere doloso l’incendio che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha distrutto una Lancia Ypsilon parcheggiata in via della Liberazione a Centobuchi. I carabinieri non escludono infatti alcuna ipotesi nella ricerca dell’origine delle fiamme che hanno tenuto la strada con il fiato sospeso per buona parte della nottata. L’auto era posteggiata in un’area di sosta che si trova lungo la parallela della Salaria nel tratto compreso tra le intersezioni con via Borgo Nuovo ad Est e via 2 Giugno ad Ovest.Intorno all’una e trenta è scattato l’allarme. È stato più o meno a quell’ora infatti che, alcuni automobilisti di passaggio, hanno avvistato a distanza le fiamme ed hanno subito allertato il 115. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che si sono subito messi al lavoro per riportare la situazione in sicurezza. Hanno spento il fuoco che aveva devastato l’utilitaria e che era anche riuscito a toccare altre due autovetture che si trovavano parcheggiata una a destra e l’altra a sinistra del veicolo da dove è partito l’incendio.