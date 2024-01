Violenza sessuale e spaccio, rintracciato e arrestato a San Benedetto un albanese. Foglio di via per l'altro

SAN BENEDETTO - Sono stati rintracciati dai poliziotti di San Benedetto presso una struttura ricettiva cittadina, due albanesi uno dei quali pluripregiudicato per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti . A seguito dei successivi accertamenti è emerso che a carico dello stesso pendeva un ordine di arresto per l’espiazione di sette anni di reclusioni per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia emesso dalla Procura della Repubblica di Teramo. E' stato quindi arrestato e rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto.

A carico dell’altro cittadino albanese che accompagnava l’arrestato, risultato privo di permesso di soggiorno, dopo gli accertamenti di rito è stato emesso decreto di espulsione dal territorio italiano.