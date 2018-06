Aria irrespirabile al porto: «Colpa dei liquami scaricati dai camion»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Che il porto puzzasse di pesce lo si sapeva già. Ma ultimamente si sta esagerando. Perché il caratteristico odore che arriva dal pesce riportato a terra dai pescherecci e stipato nella cassette che hanno poi il compito di portarlo per i vari mercati ittici, rischia di essere sopraffatto da quello dei liquami di scarto del suddetto prodotto.Sopraffatti lo sono di certo gli operatori del porto che denunciano la puzza insopportabile. Il problema deriverebbe dal comportamento di alcuni autisti di camion che, una volta scaricato il pesce nei vari depositi di passaggio verso i rulli dei mercati, si allontanerebbero dall’area portuale scaricando, lungo la strada, i liquami di scarto del pesce che, fino a poco prima, era contenuto all’interno dei rimorchi. Litri di acqua dall’odore nauseabondo che si riversa lungo il tracciato compreso tra via Pigafetta, il molo Nord e la banchina Malfizia, fino alla strada principale in viale Marinai d’Italia.