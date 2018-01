Allarme all'Oasi Ripa Bianca â€‹per liquami rossastri Allertata anche la Procura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Allarme per dei liquami di colore rossastro che dal fosso scolmatore sotto alla Casa del Wwf vengono trasportati dalle acque piovane fino al fiume Esino. All'Oasi Ripa Bianca questa mattina verso le 10 sono intervenuti Arpam, Polizia Provinciale, Polizia locale, Vigili del fuoco e Multiservizi chiamati dal direttore della riserva naturalistica David Belfiori che per primo si è accorto dell'anomalia. E' stata allertata la Procura e sono in corso prelievi per risalire al tipo di inquinante. Da una prima analisi, sembra che non vi siano pesci morti nel tratto interessato dallo sversamento.