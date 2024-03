Muore sul peschereccio davanti agli occhi del figlio: Antonino Galazzo era il papà di Francesca, precipitata da una giostra a San Benedetto

SAN BENEDETTO - Stroncato da un infarto a bordo del suo peschereccio. Sulla famiglia Galazzo si abbatte un'altra tragedia: nelle scorse ore il pescatore Antonino Galazzo, di 69 anni, si è improvvisamente sentito male sull'imbarcazione ormeggiata al porto di San Benedetto. «Eri con tuo figlio a controllare il pescato - racconta in uno straziante messaggio pubblicato su Facebook la moglie Lella -: eri contento e felice di aiutare...».

Poi l'improvviso malore, un infarto che non gli ha lasciato scampo. Nonostante il prodigarsi dei soccorsi, Antonino non ce l'ha fatta. «Ora sei con tua figlia Francesca», scrive la moglie. Antonino e Lella sono infatti i genitori di Francesca Galazzo, la ragazza di 27 anni morta nel 2017 in un incidente avvenuto al luna park di San Benedetto del Tronto. La giovane mamma sambenedettese, quel maledetto 14 luglio, è precipitata dalla giostra “Sling Shot”: una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità che oggi abbraccia ancora una volta la famiglia Galazzo colpita da un ennesimo lutto.

IL TOCCANTE POST DELLA MOGLIE