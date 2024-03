SAN BENEDETTO Entro l’anno zona San Pio X avrà la sua piazza. Approvata nell’ultima giunta la modifica alla convenzione tra il Comune e la ditta Arcadia61 che accenderà semaforo verde per il permesso a costruire. Quindi i lavori sulle opere pubbliche del privato partiranno di pari passo con quelle in capo al Comune.

APPROFONDIMENTI L’AVVISTAMENTO

La convenzione

Il Piano particolareggiato di zona San Pio X, datato 2015, prevedeva due vasche di invarianza idraulica, una in capo all’amministrazione e l’altra al privato. Si è deciso invece di farne realizzare una grande e unica all’impresa e per fare ciò la giunta ha dovuto approvare una nuova convenzione. La prossima settimana il dirigente Giorgio Giantomassi si recherà dal notaio per firmare la modifica e successivamente il Comune rilascerà il permesso a costruire.

Cosa significa? Che i lavori per la realizzazione della piazza inizieranno in concomitanza con quelli sui sottoservizi da parte della Ciip e dell’ente municipale. Si tratta di un intervento complessivo di 3milioni di cui: 690mila euro sostenuti dal Comune, 1,8milioni di euro dalla ditta Arcadia e 300mila euro dalla Ciip. Tra l’altro il Comune ha dovuto superare anche una prescrizione posta dal Genio civile. «Siamo molto soddisfatti – afferma l’assessore Bruno Gabrielli – con questa delibera si potrà a breve rilasciare il permesso a costruire e vedere sorgere la piazza tanto agognata e attesa dalla cittadinanza. Inoltre gli interventi per realizzare palazzine e negozi saranno successivi alle opere pubbliche, proprio per garantire la piazza».

I contenuti

Il progetto, a firma dell’architetto Domenico Sfirro, prevede su un’area di 5.400 metri quadrati una zona cementificata che poi lascia spazio a un parco con inizio proprio ai piedi della chiesa, senza più strade che divideranno. All’interno della piazza un anfiteatro con delle sedute che potrà essere sfruttato dallo stesso quartiere, assieme a panchine e un arredo. Si interverrà anche sulla viabilità che sarà spostata verso ovest al termine del parco e andrà a unire via Togliatti con viale dello Sport dove si andrà a realizzare anche una rotatoria. Per quanto riguarda i parcheggi saranno realizzati soprattutto in prossimità del supermercato su un’area di 6mila metri quadrati che sorgerà nella zona a sud e che sarà a uso pubblico. Il nodo maggiore rimane quello di via Lombroso, l’amministrazione ha ribadito la volontà di aprire al traffico l’ultimo tratto che arriva fino a viale dello Sport dove verrebbe realizzata una rotatoria per sollevare il traffico di via Volta e di viale De Gasperi soprattutto nelle ore di punta. Soluzione che però non vedrebbe affatto d’accordo i residenti, non è un caso che si parla di tale soluzione da anni mai realizzata.