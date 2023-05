SAN BENEDETTO - Il cinquantenne che i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno cercato per tutta la notte, si è presentato intorno alle 4 di ieri nel presidio allestito proprio per le sue ricerche, di fronte al modulo Ucl dei pompieri. Un lieto fine anche se le cose non è che siano proprio filate liscie. Né prima della scomparsa né dopo il ritrovamento. L’uomo, che risiede all’estero e che si trovava da alcuni parenti nella zona di Montesecco, si era infatti allontanato volontariamente per fuggire a un Tso che i sanitari del 118 erano venuti a notificargli.

La fuga

Era scappato nelle campagne e, in quel momento sono scattate le ricerche. Ricerche che sono terminate quando si è presentato di fronte ai vigili del fuoco e ha accettato di farsi accompagnare in ospedale con l’ambulanza del 118 che faceva parte del presidio allestito per la ricerca. Ricerca che sarebbe continuata oggi con l’ausilio dell’elicottero che era stato richiesto per coprire il maggior numero di zone possibili in poco tempo. Non è stato necessario visto che il cinquantenne si è presentato spontaneamente ed è andato in ospedale. Ma una volta giunto al Pronto soccorso il cinquantenne ha iniziato a dare in escandescenze arrivando a mordere un infermiere del reparto di emergenza. Dopo quel morso è riuscito a divincolarsi e ad allontanarsi tentando una fuga fermata soltanto dal personale della vigilanza in servizio al Madonna del Soccorso.

Il ricovero

Una volta riportata la situazione alla normalità e una volta calmato il cinquantenne, è stato deciso il ricovero nel reparto di psichiatria dove ora è tenuto sotto osservazione. Nelle prossime ore sarà probabilmente ascoltato dai carabinieri per spiegare cosa avesse fatto e dove si fosse nascosto durante le ore della sua scomparsa in cui i militari, gli agenti di polizia e i vigili del fuoco di San Benedetto e Ascoli lo stavano cercando.