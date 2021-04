Sit-in non autorizzato di 100 tifosi della Samb davanti al Comune, scattano le denunce per assembramenti

SAN BENEDETTO - Questa mattina nel piazzale antistante il Comune di San Benedetto del Tronto, si è tenuta una manifestazione, non preavvisata, da parte di esponenti della tifoseria della Samb per esprimere il proprio disappunto nei confronti della dirigenza per la difficile situazione economica della società, sottoposta nelle stesse ore ad un procedimento fallimentare presso il Tribunale di Ascoli Piceno. Alla manifestazione, organizzata nella serata precedente da alcuni gruppi ultras senza informare la Questura hanno partecipato circa 100 persone, tra cui alcuni componenti della squadra. Si sono formati gruppetti e assembramenti in violazione delle norme in vigore per il contenimento dell’epidemia da Covid 19. Sono attualmente in corso le attività di identificazione dei partecipanti che saranno denunciati all’autorità giudiziaria per la partecipazione "ad una manifestazione estemporanea non regolarmente preavvisata, inoltre, saranno emesse anche le dovute sanzioni amministrative nei confronti di coloro che hanno violato le previste norme di distanziamento".

