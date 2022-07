Fall lascia la Samb, bomber in ospedale dopo l'aggressione: «Mi hanno messo le mani addosso»

SAN BENEDETTO - Situazione sempre più caotica, atmosfera rovente. E anche una brutta storia per l'attaccante Ameth Fall, che ha da poco comunicato l’addio alla Samb dopo la mancata offerta di rinnovo del sodalizio rossoblù.

L’attaccante di nazionalità senegalese, è stato vittima di un’aggressione nel corso dell’ultima serata trascorsa a San Benedetto del Tronto, precisamente nella notte tra lunedì e martedì. Indagini già avviate: l'aggressore dovrebbe essere una persona del posto, già identificata.

Il bomber ha dovuto ricorrere a cure mediche in ospedale, prima di pubblicare un messaggio che non ha bisogno di commenti sul profilo Instagram: «Mancava solo questo, non si mettono le mani addosso»