OFFIDA - Ieri mattina, alle ore 10, nella sua casa di via Roma, è deceduta Elvira Cameli, mamma del nostro collaboratore Nicola Savini. Era la nonnina di Offida, con i suoi 103 anni. Donna di grande tenacia e piena di spirito, ha superato con grosse difficoltà gli anni giovanili. Un marito appena sposato e morto in guerra nel 1942 e un figlio di appena un anno da far crescere. Lei doveva dedicarsi alla vita dura dei campi, sostenuta soltanto da due anziani suoceri.

Passata la bufera bellica, ha proseguito la sua attività tra campi e orti. In vecchiaia un po’ di serenità, ma ultimamente la malattia l’ha costretta, immobile, a letto. Tutto sopportato con rassegnazione cristiana, amorevolmente assistita dai familiari e in special modo dalla nuora Iolanda, fino all’ultimo giorno. Gli offidani la ricordano con profondo affetto e sentita commozione. I funerali si svolgeranno oggi alle 11 nella chiesa Collegiata. Al caro Nicola e alla sua famiglia le condoglianze del Corriere Adriatico.