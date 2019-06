Maltrattamenti e violenza â€‹sessuale: marito e padre orco arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - Inferno in casa, scattano le manette per il marito (e padre) violento.È stato arrestato ieri sera, a Monteprandone un operaio quarantenne per violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della moglie. I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'uomo, come denunciato qualche giorno fa per la prima volta dalla moglie ai Carabinieri, infliggeva da mesi violenze continue alla donna, madre di due figli minori. L'uomo, rintracciato e arrestato per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni e minacce, è stato portato al carcere di Marino del Tronto.