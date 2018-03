Passeggero aggredisce il controllore e un agente della sicurezza sull'autobus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - Momenti di tensione questa mattina a Centobuchi di Monteprandone dove sono intervenuti i carabinieri per riportare la aclma sul pullamn della Start che collega Ascoli a San Benedetto. I passeggero ha cercato di aggredire il controllore e l’agente della Fifa Security che si trovava sul pullman per controllare i biglietti. I due avevano infatti gli avevabo chiesto di mostrargli il biglietto. E' nata una discussione che è sfociata in un'aggressione. I carabinieri hanno poi condotto il passeggero in caserma dove potrebbe essere denunciato alla magistratura.