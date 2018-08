Due anziani escursionisti in difficoltà sui monti Sibillini soccorsi in elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMONACO - I vigili del fuoco di Ascoli hanno soccorso sui monti Sibillini una coppia di escursionisti anziani in difficoltà. La donna ha accusato un malore durante l’itinerario che conduce al lago di Pilato e ha chiesto aiuto anche perchè dopo la canicola sono stati sorpresi da un violento temporale. I vigili del fuoco ascolani hanno quindi fatto scattare immediatamente le misure di soccorso. Si è alzato in volo un elicottero che si è diretto verso Foce di Montemonaco. Gli operatori a bordo del velivolo hanno quindi provveduto a recuperare i due escursionisti in difficoltà e trasportare la coppia al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli.