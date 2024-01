MONTALTO DELLE MARCHE - L’eliambulanza è dovuta intervenire per un operaio caduto da un tetto. È successo nella mattinata di lunedì a Montalto Marche, in contrada Lucignano. L’uomo stava stava eseguendo dei lavori sulla copertura di un'abitazione, e per cause al vaglio degli inquirenti è precipitato da un’altezza di circa quattro metri, riportando vari traumi. I colleghi hanno subito allertato il 118 e sul posto è giunta un’ambulanza medicalizzata della Potes di Offida.

Il medico, sia per la dinamica dell’incidente che per i vari traumi riportati dall’uomo ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato l’operaio all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. L’operaio infatti, di cui non è ancora stata resa nota l’identità e l’età anagrafica, è subito apparso in gravi condizioni tanto da non rispondere agli stimoli esterni. I presidi di sicurezza, che sembrerebbero stati correttamente indossati, dovrebbero aver limitato i danni, ma l’altezza ha comunque provocato fratture multiple al corpo della vittima è un temporaneo stato di incoscienza.

Atterrato al campo sportivo

Icaro, questo il nome assegnato all’elisoccorso marchigiano, è atterrato al campo sportivo di Montalto dove ha effettuato il rendez-vous con l’ambulanza della Potes offidana. Il ferito, precedentemente stabilizzato e medicato per le varie ferite, escoriazioni e contusioni riportate dalla rovinosa caduta, è stato così caricato a bordo e trasportato al trauma center dell’ospedale di Torrette di Ancona in codice rosso avanzato.

Sul luogo dove è avvenuta la caduta sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere, oltre alle indagini per risalire alla dinamica dell’incidente e scoprire se vi siano responsabilità per l'accaduto.