MONTALTO DELLE MARCHE - L’estate montaltese entra nel vivo: una corriera di paese si trasforma in palcoscenico e torna la Casserata. Stasera alle 21.30 e alle 23 (repliche domani e domenica nei medesimi orari) si terrà lo spettacolo “Alba – Un viaggio che ci riporta nel Futuro”. Realizzato dalla compagnia “Lo Stormo”, l’evento prende vita da una residenza artistica a Montalto, grazie a un gruppo di artisti under 30, diplomati all’accademia Stap di Roma.

APPROFONDIMENTI LA FORMAZIONE Università Politecnica in salute con iscritti in aumento in Riviera

Unica la location: la rappresentazione si svolgerà in una vecchia corriera, per l’occasione parcheggiata nel cortile di Palazzo Paradisi che accoglierà attori e spettatori. L’appuntamento si preannuncia particolare: in questi mesi la compagnia ha raccolto tante storie di montaltesi, il palcoscenico della corriera viene visto come simbolo e metafora del viaggio attraverso il cambiamento che il territorio di Montalto sta vivendo verso il cosiddetto “Metroborgo”.



È “Metroborgo MontaltoLab. Presidato di civiltà future” il titolo del progetto che ha portato Montalto ad essere selezionato come borgo pilota delle Marche nell’ambito della Linea di Azione A del Ministero della Cultura (Pnrr). Il piano prevede un cambiamento a favore dell’intera area da un punto di vista urbano, sociale, culturale ed economico. Lo spettacolo rientra tra le prime azioni che il Comune sta realizzando, in questo caso insieme al partner di progetto Comete impresa sociale. L’evento teatrale vedrà Fabiana Pesce, Camilla Paoletti, Alberto Gandolfo, Saverio Barbiero, con la regia di Camilla Paoletti e Matteo Esposito. Aiuto regia e costumi: Diletta Ronga.



E sarà uno degli appuntamenti all’interno della Casserata, in programma oggi e domani nella parte alta del centro storico: il Cassero. La Casserata, organizzata dall’associazione giovanile montaltese MyClan insieme con il Comune, è dedicata alla riscoperta delle bellezze del borgo e delle tradizioni culinarie dal tramonto a notte fonda: prodotti tipici, antiche ricette locali, con artisti, musicisti e dj set. Stasera dalle 19 sul palco La Racchia di Sarnano, Chic Live Band, Roots duo, e Dj set in cantina con Twine & Djesoos. Domani dalle 18 sarà la volta di Mistrafunky, JonFen e Novaduo, e Dj set al Belvedere di Palazzo Paradisi con Alessio Chiappini e Lelegiuli voice.