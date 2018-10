Trovano in un'abitazione il corpo mummificato di una giovane donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARTINSICURO - Un corpo di donna senza vita e in avanzato stato di decomposizione è stato trovato questa mattina in alcuni locali di un'abitazione in via Vezzola 24, nella zona nord di Martinsicuro. Sul posto è subito arrivato la polizia che ha isolato la zona e avviato una complessa serie di indagini. In queste ore la Squadra Mobile di Teramo, in raccordo con quella di Rieti, sta compiendo approfondite indagini sulla probabile identità della salma. Secondo alcune indiscrezioni pare infatti che il corpo ritrovato in avanzato stato di decomposizione apparterrebbe ad una donna scomparsa tre anni fa nella provincia laziale.