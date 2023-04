Dalle Marche all'Abruzzo con oltre due chili di cocaina nell'auto e 6000 euro. Arrestato un pusher sambenedettese 46 enne

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- E' stato arrestato sabato scorso (15 aprile) un 46enne di San Benedetto del Tronto trovato in possesso, all'interno della sua auto, di 2 chili e 292 grammi di cocaina (disposta principalmente in due panetti occultati sotto il sedile) probabilmente destinata al mercato abruzzese. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti simili, è stato fermato dalla polizia nel corso di un normale controllo.

La perquisizione domiciliare

Dopo il sequestro della droga, all'uomo sono stati trovati anche 1000 euro in contanti e così si è deciso di procedere a perquisizione domiciliare. All'interno della propria abitazione gli agenti hanno messo sotto sequestro altri 5000 euro, ritenuto potenziale guadagno dell'attività illecita, portando il 46enne in carcere.