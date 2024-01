ASCOLI Anche in città sono partiti i saldi invernali che, da tradizione, concludono il periodo festivo per andare incontro ai clienti che vogliono acquistare qualche prodotto (soprattutto abbigliamento) a prezzo scontato dopo gli acquisti natalizi. Ma sono tanti i dubbi che i commercianti evidenziano. L’idea di molti è quella di poterli spostare in altre date che possono essere migliori rispetto a quelle attuali.

Il sistema

Come spiegano Peppe ed Emanuele Paci di “Zona 23” «I saldi sono un sistema anacronistico e desueto, che erano legati ad un vecchio modo di fare commercio che oggi non trova più riscontro a causa dei cambiamenti della società, con l’arrivo della rete, delle piattaforme e dei marketplace. I saldi dovrebbero essere regolamentati nella forma che chiamiamo “saldo sempre, saldo mai” ovvero liberalizzarli, dove ognuno fa come vuole- spiegano - Ci sono le Notti bianche, i Black Friday che non favoriscono l’approccio agli acquisti, ma sono brevissimi periodi dove si lavora male e nel resto del mese, non si fa nulla. Serve una liberalizzazione: tornare alle vecchie regole, con sconti importanti di fine stagione. Già i clienti sono venuti, non ai livelli di dieci anni fa, qualcosa si è mosso. E' un fine settimana con acquisti motivati per i regali dell'Epifania, una ricorrenza che ci è sempre stata e che forse interessa maggiormente la grande distribuzione». «L’andamento è quello secondo le aspettative, ci aspettavamo un aumento rispetto ai cali di ottobre e novembre. In questi giorni c’è stato un forte boom del turismo, un elemento che ci ha aiutato molto- aggiunge Maurizio Detto di Detto Sante- Già la prossima settimana ci sarà un calo con una risalita nei fine settimane , per poi vivere di situazioni fortunate. I saldi andrebbero fatti alla fine della stagione per due settimane. Regolamentare una vendita così particolare e complessa, dove molti ripongono speranze e aspettative, è veramente difficile. Il modello che sta andando meglio è il giornaliero, ovvero scarpe comode come mocassino fondo gomma o stivaletto. Qualcuno ne approfitta anche per comprare il tacco perché si risparmia accontentandosi».

Online mangia tutto

«I saldi non importano più a nessuno. Con l’online, tutti comprano sul web, e non si va più in negozio. Il commercio fisico è alla fine, così come il contatto umano- sottolinea Anna Paolini di Sisley- Anche il centro commerciale fa la sua parte. In centro c’è bisogno di una diversificazione dei negozi e delle attività». Per Marco Di Sabatino dell’omonimo negozio di Corso Trieste « In questi giorni ci sono stati tanti turisti, non guardiamo più ai ricordi dei saldi di dieci anni fa, quando erano attesi da tutti. I vari saldi dovrebbero essere posizionati più avanti, il freddo nemmeno è arrivato. Servirebbe una normativa seria, con i saldi a febbraio e ad agosto, nel pieno della stagione estiva». Carlo Corradetti di “Noir”: «I saldi dovrebbero essere fatti a febbraio, non in questo periodo dove la stagione deve ancora partire. Le temperature sono quelle che sono, bisogna adeguarsi». «Le tempistiche andrebbero riviste, i saldi andrebbero fatti a febbraio e ad agosto, le stagioni si sono spostate» conclude Alessio Di Pietro di Saint Germain.