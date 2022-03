Ecco il ritocchino alla tassa di soggiorno: dai turisti arriva l’aiuto ai conti comunali

GROTTAMMARE - La tassa di soggiorno sarà ritoccata. Lo ha deciso la giunta che porta ora la delibera in consiglio comunale per il voto definitivo giovedì 31 marzo. «Visti l’inflazione e il generale rincaro dei prezzi che pesano sugli equilibri del bilancio comunale - spiegano dal Comune - e ritenuto pertanto necessario adeguare la compartecipazione delle entrate della tassa di soggiorno agli interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, le tariffe dell’imposta di soggiorno».



La nuova tabella proposta dall’amministrazione prevede il pagamento di un euro a persona al giorno per chi soggiorna in strutture ad una e due stelle; un’euro e 50 per i soggiorni in strutture a 3 stelle e infine due euro per i soggiorni in strutture alberghiere a 4 stelle 2. Le nuove tariffe sono intese per persona e per pernottamento fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.



Approda inoltre in consiglio anche la proposta di istituire e regolamentare la commissione mensa, con finalità consultive, propositive e di monitoraggio sui servizi di refezione scolastica. Inoltre tra gli altri argomenti all’ordine del giorno si segnalano, inoltre: la revisione delle tariffe dell’imposta di soggiorno, alcune modifiche al regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l’inserimento dell’esenzione per i beni merce in ambito Imu



Ad aprire l’assise la presentazione di tre mozioni sul tema dei servizi pubblici locali con riferimento alla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (mozione a firma di Manigrasso, Novelli, Vesperini), e sulla sepoltura degli animali da affezione e quello degli incarichi di consulenza legale (mozioni a firma di Ciocca, Pasquali, Valentini, Vesperini). Seguiranno anche due interrogazioni, entrambe presentate dal gruppo consiliare Grottammare Città unica-Centro destra unito sui divieti di sosta in via San Marco e i mancati allacci alla banda ultra larga cablata da Open Fibe

