Si accascia in spiaggia e muore: malore fatale per una turista a Grottammare

GROTTAMMARE - Si è accasciata all'improvviso, in spiaggia, sotto gli occhi del marito, del figlio e della nuora. Un malore che non ha lasciato scampo a una sfortunata turista bergamasca, di 71 anni, A.M.P., di Parre, in provincia di Bergamo.

La signora è morta in spiaggia a seguito di un malore sullla spiaggia Nord di Grottammare, di fronte all’hotel Sylvia. Era scesa in spiaggia assieme al marito, al figlio e la nuora poi a un certo punto ha perso i sensi e non si è più ripresa. vano l'intervento degli operatori sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarla con l’ausilio del defibrillatore.