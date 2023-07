GROTTAMMARE - Ricostruzione delle mura storiche di via Porta Marina al Paese alto di Grottammare, il Comune partecipa al bando che prevede contributi ai Comuni marchigiani per la realizzazione di interventi finalizzati a questo tipo di recupero.



La situazione



Le mura, che presentano mattoni irregolari di dimensioni variabili, in alcuni casi misti a pietra, saranno consolidate e restaurate. «Il lotto oggetto dell’intervento – spiega il sindaco Alessandro Rocchi – è di proprietà dell’Erap, e si trova nei pressi del Torrione della Battaglia. Si era partiti da un progetto più ambizioso con la realizzazione di un primo livello adibito ad autorimessa, un secondo livello adibito ad attività sociali utili per il territorio mentre l’ultimo livello che prevede la realizzazione di una terrazza da cui ammirare la panorama circostante oltre a creare un collegamento tra il Torrione della Battaglia e le aree limitrofe verdi, attualmente zone non di facile accessibilità. Ovviamente quello che sarà possibile fare dipenderà dalle risorse che si riusciranno, eventualmente, ad intercettare attraverso questo bando. Intanto il nostro obiettivo è quello di valorizzare quest’area».

L’area, allo stato attuale, si estende su 205 mq, confina con il Torrione a nord e con una casa di civile abitazione a sud. Nei giorni scorsi è stato quindi approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento predisposto dall’Erap Marche, per un importo complessivo di 500mila euro ed 105mila quale quota di cofinanziamento a carico del Comune pari al 21% del costo complessivo dell’intervento. In particolare il contributo regionale massimo concedibile a ciascun beneficiario, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in conto capitale è pari all’80% della spesa ammessa. In caso di ammissione al finanziamento, la quota di cofinanziamento del Comune di Grottammare, pari al 21% del costo complessivo del progetto, sarà coperta da risorse comunali.



Il precedente



Circondata da parti di mura in laterizio l’area era già stata oggetto di intervento nel 2001, quando l’Erap aveva eseguito dei lavori di ristrutturazione dell’edificio ex proprietà Buttafuoco, del Torrione della Battaglia e dell’edificio in via Fracagnani. Oltre a recuperare vari alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’Ente aveva provveduto a innalzare una paratia di micropali con tiranti per un consolidamento laterale del fabbricato.