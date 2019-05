Ladri senza freni: rubate nell'aiuola piante di rosmarino e lavanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Ancora furti nelle aiuole cittadine, sono le essenze aromatiche in piazza Alighieri. E non è la prima volta che scompaiono delle piante nel corso della notte. Questa volte ad essere state rubate sono alcune piante di rosmarino e lavanda che sono state estirpate nottetempo da ignoti dalle aiuole collocate in piazza Dante Alighieri. Dal Comune hanno subito denunciato il fatto affermando che tali azioni mettono in evidenza il basso senso civico di chi le compie, in spregio all’opera delle persone che lavorano per aumentare la qualità del patrimonio pubblico e la vivibilità degli spazi comuni.