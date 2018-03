Un chilo di eroina nascosto sotto il sedile di un'auto Due pusher arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - I carabinieri di san Benedetto durante alcuni controlli a Grottammare hanno arrestato due albanesi di 23 anni (A.K. e L.L.) trovati in possesso di oltre un chilo di eroina, utili per preparare migliaia di dosi di droga. I carabinieri, dopo aver inseguito e bloccato un’autovettura sospetta, che alla vista dei militari avevano cercato di dileguarsi, hanno proceduto alla perquisizione del mezzo rinvenendo, abilmente celati sotto il sedile del passeggero, due panetti e una confezione in cellophane contenente oltre un chilogrammo di eroina. Inoltre, nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti circa 20 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e taglio dello stupefacente e oltre 5mila euro in contanti. Lo stupefacente, il denaro ed il materiale rivenuto sono stati sequestrati, mentre gli arrestati sono stati rinchisui nel carcere di Marino del Tronto.