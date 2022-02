Green pass falsificati, arresti domiciliari a un medico di base. Vaccini sprecati per rilasciare certificati ai no-vax

ASCOLI - L’inchiesta sul rilascio dei falsi Green pass non si è esaurita con gli arresti del medico di base Giuseppe Rossi e del presunto complice Maurizio Strappelli ma è gemmata in un altro filone d’indagine, stavolta della Procura della Repubblica di Fermo. A finire agli arresti domiciliari è stato il medico di base, Ido Partemi, di Grottammare, molto conosciuto in città per la sua esperienza e per il gran numero di assistiti. Al medico di Grottammare viene contestato, in maniera simile al collega ascolano, di avere rilasciato certificati verdi taroccati.

Il metodo

Il metodo adottato sarebbe stato lo stesso. Vaccini gettati nella spazzatura in cambio della registrazione dell’avvenuta somministrazione a chi ne aveva fatto illecita richiesta. A chiudere il cerchio di un’indagine avviata alla fine dell’estate scorsa sono stati i carabinieri del Nas di Ancona. A differenza di Rossi, per gli investigatori dell’Arma sarebbe stato più difficile accertare i reati contestati dalla magistratura fermana poiché il numero delle certificazioni taroccate rispetto a quello degli assistiti era meno esorbitante rispetto al caso Rossi.



Le segnalazioni

Somministrazioni anomale che comunque non sono sfuggite all’ex direttore generale dell’Area vasta 5, Cesare Milani, al quale vanno i meriti assieme ai suoi dirigenti (che sono stati i primi ad accorgersene) di avere subito segnalato le incongruenze alle rispettive Procure della Repubblica di competenza: Ascoli per Giuseppe Rossi e Maurizio Strappelli; Fermo per Ido Partemi (Grottammare ricade per competenza nel distretto fermano). Probabilmente già nella giornata di oggi i Nas chiariranno ulteriormente i termini di questa brillante operazione per capire se dietro questa presunta illecita procedura si nasconda qualcosa altro.

Ad esempio se anche il dottor Partemi, come indaga la magistratura, sia stato o meno aiutato e quante persone si sarebbero rivolte a lui per ottenere il Green pass falso e in questa maniera continuare a lavorare aggirando gli obblighi di legge previsti senza dovere necessariamente sottoporsi alla vaccinazione. In teoria, l’acquisto e la vendita di Green pass contraffatti possono integrare, oltre che il reato di falso, anche quello di truffa. Secondo la giurisprudenza, i reati di truffa e di falso possono coesistere, anche quando la falsificazione sia stato lo strumento per portare a termine il raggiro. Nel caso di specie, colui che acquista una certificazione verde contraffatta sa benissimo che sta commettendo un illecito.

