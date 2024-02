ASCOLI Ladri in azione all’istituto industriale Fermi. Si sono introdotti in piena notte, all’interno del complesso scolastico di via della Repubblica e hanno rubato una decina di computer. La mattina successiva la triste scoperta: quando il personale scolastico è entrato nella scuola per l’inizio delle lezioni, hanno scoperto che qualcuno si era introdotto e aveva portato via i personal computer che vengono utilizzati per l’attività didattica. «Quanto accaduto mi lascia l’amaro in bocca – commenta il dirigente scolastico Ado Evangelisti -. Ogni giorno siamo tutti impegnati per cercare di migliorare l’offerta formativa e mettere a disposizione dei nostri studenti materiale didattico adeguato ma poi accadono fatti di questo genere che rischiano di vanificare tutti i nostri sforzi».

Le indagini

Su quanto accaduto stanno ora indagando i carabinieri di Ascoli che sono arrivati sul posto e hanno effettuato i rilievi alla ricerca di elementi che potrebbero rivelarsi determinanti per individuare i responsabili del furto. I malviventi sono riusciti a trovare un punto ideale per entrare nell’edificio, approfittando del fatto che la struttura è molto ampia e probabilmente anche della presenza dell’impalcatura che è stata montata per eseguire dei lavori di manutenzione, e quindi hanno potuto agire indisturbati. Particolari importanti potrebbero venir fuori dall’impianto di videosorveglianza.

I filmati

Gli investigatori, infatti, stanno passando al setaccio i filmati registrati dalle telecamere presenti sia nell’istituto sia quelle montate sugli edifici che sono nelle vicinanze che potrebbero aver ripreso i ladri sia al momento di entrare nella scuola sia, successivamente, quando si sono dati alla fuga. L’entità del furto dovrebbe aggirarsi intorno ai diecimila euro: un danno che sarebbe stato mitigato dal fatto che la scuola ha stipulato una polizza assicurativa in caso di furto. Quello subito dall’Istituto industriale Fermi è solo l’ultimo caso di furto all’interno delle scuole cittadine. All’inizio dell’anno scolastico colpi analoghi erano stati compiuti all’interno della scuola D’Azeglio a Lungo Castellano e alla sede di via Faleria del liceo delle scienze umane .