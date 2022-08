ASCOLI - Ado Evangelisti, dirigente dell’istituto Fermi-Sacconi-Ceci è stato selezionato nel team dell’Anp, l’Associazione nazionale presidi. Dal 1 settembre Lucia Vagnoni prenderà il suo posto alla guida della scuola ascolana. «La nomina è avvenuta a metà agosto. Mentre tornavo dalla Sicilia, dove mi trovavo dopo aver fatto una traversata a nuoto dello stretto di Messina, sono stato contattato dal presidente dell’Anp Antonello Giannelli.

Faccio parte dell’Anp da sempre, sono attualmente il presidente provinciale, associazione che rappresenta più del 50% dei dirigenti scolastici in servizio attivo - spiega Evangelisti. - Nelle province di Ascoli e Fermo, supera l’80%. È un bel risultato, c’è un bellissimo gruppo e ci vediamo spesso tra noi ed è un modo per condividere le difficoltà di questo lavoro ma anche per sostenersi. Giannelli mi ha voluto nello staff nazionale nell’associazione a Roma».

Un anno nella capitale



Evangelisti spiega: «C’è un distacco sindacale, quindi, almeno per un anno sarò nella Capitale, collaborando alla realizzazione delle politiche dell’associazione per la scuola. Ho un incarico nominale al Fermi, quindi ci sarà una collega che mi sostituirà (Lucia Vagnoni, ndr) che sto vedendo quotidianamente per darle tutte le informazioni possibili. Il prossimo anno, se ci fossero delle difficoltà, posso tornare a scuola perché è un incarico nominale che mi consente di fare questo come da contratto da dirigente scolastico, mentre se dovessi proseguire l’incarico romano, si vedrà. È un incarico di alto prestigio e sono felice che il presidente Giannelli, che è un dirigente molto competente, abbia chiamato me tra tanti dirigenti scolastici - evidenzia Evangelisti. - Cercheremo di decidere temi e direzioni, colloquiando con il Ministero, terremo audizioni in Parlamento sulle normative e facendo supporto a distanza ai colleghi di tutta Italia».



In questi giorni si sta molto parlando di un’eventuale didattica a distanza per consentire alle scuole il risparmio energetico. Secondo Evangelisti «attualmente non è una situazione da tenere in considerazione. La scuola è pronta a gestire le necessità, come ad esempio, l’abbassamento di un grado della temperatura nelle aule, ma tutto dovrà essere deciso dal Governo - prosegue il neo componente dell’Anp nazionale. - È una misura verosimile nel caso in cui ci fosse la necessità di risparmiare. Per quanto riguarda la situazione Covid, speriamo che non ci siano necessità di chiusure o ritorni alla dad, ma che si possa fare lezione in classe». Il dirigente Evangelisti traccia anche un bilancio del periodo già trascorso al Fermi. «È un bilancio positivissimo. Si può vedere e toccare con mano, nelle classi e nel laboratorio, la differenza rispetto a due anni fa. Ci sono infrastrutture di rete adeguatissime, con proiettori e computer in tutte le classi e nuovi laboratori. Sono felice di aver creato uno staff allargato di persone competenti che potranno affiancare la nuova dirigente, ma anche le relazioni positive tra la dirigenza e il corpo insegnante, con tante progettualità attuate, come la creazione dell’associazione Ex allievi e l’evento Hackaton. Sono esempi di come la scuola voglia innovare attraverso attività interessanti e motivanti».